الجيش الروسي: البنتاغون يطور استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية

كشفت هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، اليوم السبت، أن وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون”، بدأت تطوير استراتيجية جديدة للعمليات العسكرية، وأنهم مستعدون لمواجهتها.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، الجنرال فاليري غيراسيموف، في مؤتمر استراتيجية الدفاع، بالعاصمة موسكو.

وقال غيراسيموف، إن ”البنتاغون بدأت تطوير استراتيجية أساسية جديدة للحروب، أطلق عليها حصان طروادة، يكمن جوهرها في الاستخدام النشط لإمكانات الاحتجاج لزعزعة الاستقرار“.

وأشار إلى أن كافة المنشآت المهمة ”تتم مهاجمتها بأسلحة متطورة جدًا، وعالية الدقة“.

وأكد غيراسيموف، الذي يشغل أيضًا منصب النائب الأول لوزير الدفاع، على أن ”روسيا مستعدة للتعامل مع كافة الاستراتيجيات“.

وأضاف: ”في السنوات الأخيرة، طوّر العلماء العسكريون الروس، بالتعاون مع هيئة الأركان العامة للجيش، مناهج ومفاهيم جديدة لتحييد الأعمال العدوانية للخصوم المحتملين“.

وتابع أن ”الاستجابة الروسية مبنية على أساس استراتيجية نشطة للدفاع، تأتي من صلب الطبيعة الدفاعية لعقيدة الجيش، وتقدم مجموعة إجراءات وقائية لتحييد تهديدات أمن الدولة“.

وشدد المسؤول العسكري، على ”أن النشاط العلمي لعلماء الجيش، يعد إحدى الأولويات لضمان أمن الدولة، وينبغي أن نسبق العدو بخطوة إلى الأمام، في تطوير استراتيجية عسكرية“.