حاكم ولاية واشنطن يعلن عزمه الترشح للرئاسة

انضم حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي، الجمعة، إلى الديمقراطيين الذين يسعون إلى الفوز بترشيح حزبهم للانتخابات الرئاسية المقررة العام 2020.

وقال إنسلي، في مقطع مصور أعلن فيه إطلاق حملته، إنه ”المرشح الوحيد الذي سيجعل من مشكلة التغيّر المناخي على رأس أولويات أُمَّته“، بحسب قناة ”الحرة“ الأمريكية.

وأضاف:“يجب أن تكون المهمة المقبلة لأمتنا مواجهة أكثر التحديات إلحاحًا في زمننا، وهو التصدي للتغير المناخي“.

وإنسلي (68 عامًا)، يتولّى منصب حاكم الولاية الواقعة شمال شرق البلاد منذ 2013، وينضم إلى قائمة طويلة من المرشحين الساعين إلى منافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ورغم أنه لا يزال يفصلنا 21 شهرًا عن موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2020، إلا أن عددًا كبيرًا من الشخصيات الأمريكية أعلن العزم على الترشح في الانتخابات المقبلة أمام ترامب، الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح بها.

ومن بين تلك الشخصيات: تولسي جابارد النائبة الديمقراطية، وكامالا هاريس عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، وهيلاري كلينتون وزيرة الخارجية السابقة، وهاورد شولتز المدير التنفيذي السابق لسلسلة مقاهي ”ستاربكس“.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.