مقتل 40 من قوات الأمن في هجوم مسلح جنوب أفغانستان

أعلن مسؤولون عسكريون اليوم الجمعة، أن أكثر من 40 عنصرًا من قوات الأمن قتلوا في هجوم مسلح، جنوب أفغانستان.

ونقلت قناة ”طلوع“ الأفغانية (خاصة) عن مسؤولين في لواء ”مايوند 215″، أن الهجوم ”استهدف قاعدة عسكرية في ولاية هلمند، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا“.

كما أشار المسؤولون (لم تسمهم القناة)، أن الهجوم مازال مستمرًا حتى الساعة (13:44 ت.غ)، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، إن 12 مسلحًا من حركة ”طالبان“ هاجموا قاعدة ”شوراب“ العسكرية بولاية هلمند.

ولفتت إلى مقتل 4 مسلحين من الحركة، في الهجوم ذاته، دون ذكر عدد قتلى قوات الأمن، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.