كوشنر يبحث مع أردوغان ”صفقة القرن“

بحث مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، جهوده للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع الرئيس رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء، وناقشا كذلك زيادة التعاون الأمريكي التركي وسبل تحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وقال كوشنر، الذي يتولى مسؤولية سياسة واشنطن مع إسرائيل والفلسطينيين، إن خطة السلام ستتناول قضايا الوضع النهائي في الصراع بما في ذلك تعيين الحدود.

وأفاد البيت الأبيض بأن الاجتماع مع أردوغان ضم كوشنر والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون غرينبلات والممثل الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك.

وقال البيت الأبيض: ”بحثوا زيادة التعاون بين الولايات المتحدة وتركيا وجهود إدارة ترامب لتسهيل التوصل إلى السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وأضاف: ”كما بحثوا إضافة إلى ذلك سبل تحسين أوضاع المنطقة بأسرها من خلال الاستثمار الاقتصادي“.