خامنئي: أمريكا تسعى إلى الحرب‎ والفتنة في العالم

اتهم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تسعى إلى شن الحروب، وإيجاد الفتن في العالم، وذلك خلال استقباله رئيس وزراء أرمينيا ”نيكول باشينيان“ الذي يزور العاصمة طهران.

ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عن الأخير قوله إنه ”خلافًا لرغبة الأمريكيين، يجب أن تكون العلاقات بين إيران وأرمينيا قوية، ومستمرة، وودية، والمسؤولون الأمريكيون مثل جون بولتون مستشار الأمن القومي لا يفهمون العلاقات الإنسانية“، مضيفًا أنه ”لا يمكن الوثوق بالأمريكيين أبدًا طالما يبحثون عن إثارة الفتن، والفساد، والخلافات، والحروب، في كل مكان“.

وأوضح خامنئي:“أرمينيا لم ولن تشارك في أي خطوة ضد إيران، ونعتبر أن تعزيز العلاقات معها من مصلحتنا“، داعيًا إلى تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين إيران وجمهورية أرمينيا.