ترامب ينتظر عشاءً مع زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى ”حوارًا جيدًا للغاية“ مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء، وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين سيحضران ”مراسم توقيع اتفاق مشترك“ في ختام قمتهما في فيتنام غدًا.

وكتب ترامب في رسالة على ”تويتر“ في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية: ”اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونج أون في هانوي بفيتنام الليلة“.

Great meeting and dinner with Kim Jong Un in Hanoi, Vietnam tonight. Looking forward to continuing our discussions tomorrow! #HanoiSummit pic.twitter.com/J3x6lUGzjS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 27, 2019