ترامب ينتظر عشاءً مع زعيم كوريا الشمالية

ترامب ينتظر عشاءً مع زعيم كوريا الشمالية

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أجرى ”حوارًا جيدًا للغاية“ مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الأربعاء، وذكر البيت الأبيض أن الزعيمين سيحضران ”مراسم توقيع اتفاق مشترك“ في ختام قمتهما في فيتنام غدًا.

وكتب ترامب في رسالة على ”تويتر“ في ختام اليوم الأول من قمتهما الثانية: ”اجتماع جيد وعشاء مع كيم جونج أون في هانوي بفيتنام الليلة“.

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين سيعقدان اجتماعًا يقتصر عليهما لمدة 45 دقيقة يوم الخميس تعقبه محادثات موسعة تشمل مساعديهما.

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