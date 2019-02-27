السويد تقبض على شخص يشتبه بتجسسه لصالح روسيا

ألقت الشرطة السويدية القبض على شخص يشتبه فيه بالتجسس لصالح روسيا.

وقال بيان أصدره الأربعاء جهاز الأمن والمخابرات السويدي، إن الشخص الذي ألقي القبض عليه كان مراقبًا منذ 2017، للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، ولم يفصح البيان عن هوية المشتبه به.

وقال رئيس المخابرات السويدية دانيال ستانلينغ، إن المشتبه به كان يجمع معلومات لصالح ضابط مخابرات روسي يعمل في السويد تحت غطاء دبلوماسي.

وقال التلفزيون الحكومي السويدي، إن الشخص كان يعمل في قطاع التكنولوجيا المتقدمة في السويد، ولديه علاقات قوية مع المخابرات الروسية.