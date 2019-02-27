مايكل كوهين سيتهم ترامب بتسريبات ومشروع عقاري في موسكو ومدفوعات سرية

يعتزم مايكل كوهين، الذي كان يتولى تنفيذ أعمال سرية لحساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يشهد اليوم الأربعاء بأن ترامب كان على علم مسبق بتسريب رسائل بريد إلكتروني أضرت بمنافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وأظهرت مسودة للشهادة التي يعتزم كوهين الإدلاء بها أنه سيقول إن ترامب كان يدير المفاوضات لمشروع عقاري في موسكو أثناء حملة الدعاية في انتخابات الرئاسة، رغم إعلانه على الملأ أنه لا مصالح له في روسيا في مجال الأعمال.

وسيصف كوهين ترامب في شهادته أمام لجنة بمجلس النواب بأنه ”عنصري“ و“محتال“ و“غشاش“، وقال إنه سيقدم وثائق تدعم أقواله.

ويقول كوهين إن ترامب أمره بدفع 130 ألف دولار لممثلة أفلام إباحية اشتهرت باسم ستورمي دانيلز، للسكوت على علاقة بينها وبين الرئيس، وذلك انتهاكًا لقوانين تمويل الحملات الانتخابية.

كما سيقول كوهين إن ترامب طلب منه الكذب في هذا الأمر على السيدة الأولى ميلانيا ترامب.