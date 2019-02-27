مقتل طيارين بتحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية في كشمير (فيديو وصور)

قال مسؤول بالشرطة إن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية تحطمت في منطقة كشمير المتنازع عليها الأربعاء، مما أسفر عن مقتل طيارين ومدني وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة.

Watch the Indian pilot burn

Pakistan ???????? zinda bad???????????????? pic.twitter.com/iFAjrwoFKf — Rakhshi (@Rakzzsays) February 27, 2019

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.

وقالت الهند الثلاثاء، إنها نفذت ضربة جوية داخل باكستان وإن طائراتها الحربية قتلت عددًا كبيرا جدًا من المقاتلين في معسكر تدريب للمتشددين، مما صعد مخاطر الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

ونفت باكستان وقوع ضحايا لكنها حذرت من أنها سترد على العدوان الهندي.

وتصاعد التوتر منذ أن فجر متشددون يتمركزون في كشمير الهندية، سيارة ملغومة يوم 14 فبراير/شباط فقتلوا ما لا يقل عن 40 من أفراد قوات الأمن الهندية، لكن مخاطر نشوب حرب زادت كثيرًا بعد الضربة الجوية الهندية الثلاثاء.