محكمة بريطانية تأمر بتسليم فرنسي مشتبه به في ”صفقة ساركوزي والقذافي“

أصدرت قاضية بريطانية، يوم الثلاثاء، أمرًا بتسليم رجل أعمال فرنسي، يشتبه في أنه نقل أموالًا من معمر القذافي؛ لتمويل حملة نيكولا ساركوزي لرئاسة فرنسا العام 2007.

وتطالب فرنسا بتسليم رجل الأعمال ألكسندر جوري، بسبب سلسلة مزاعم تشمل الفساد والتآمر للاستيلاء على أموال عامة وغسل الأموال.

وتتصل القضية باتهامات للرئيس الفرنسي السابق، بتلقي أموال من القذافي؛ لتمويل حملته الانتخابية العام 2007، وهو ما ينفيه ساركوزي.

وكتبت القاضية فانيسا بارايتسر، في حكمها الصادر عن محكمة قضاة وستمنستر في لندن: ”لدي قناعة بأنه لا توجد أدلة أو أن الأدلة غير كافية على أن السلطات الفرنسية تلاعبت بالإجراءات أو استغلتها لاضطهاد السيد جوري أو التحامل عليه بشكل مجحف“.

وأضافت: ”لذلك أصدر أمرًا بتسليم ألكسندر جوري إلى فرنسا“.