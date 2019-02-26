تقرير: أردوغان يريد أكثر من مجرد منطقة آمنة في سوريا

رجح مركز أبحاث أمريكي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له أطماع في سوريا تتجاوز مجرد إقامة منطقة حدودية آمنة، لتشمل المشاركة في إعادة الإعمار وتحقيق منافع اقتصادية لتركيا.

وذكر معهد سياسات الشرق الأوسط الأمريكي أن أردوغان يواجه تحديات كبيرة في تحقيق هدفه الأول بإقامة منطقة آمنة على الحدود الشمالية لسوريا، تتمثل بمعارضة قوية من قبل روسيا والولايات المتحدة وإيران والنظام السوري.

وقال المعهد، في تقرير نشره أمس الاثنين: ”إن واشنطن وموسكو تفهمان جيدًا أن طموحات أردوغان تتجاوز مجرد إقامة منطقة آمنة لتشمل أيضًا هيمنة أمنية لتركيا“.

وأضاف: ”أردوغان يريد من شركات الإنشاءات التركية، أن تعمل على تقوية وجودها في سوريا من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والتجاري بين البلدين“.

واعتبر التقرير أن هدف أردوغان في المدى البعيد هو تطبيق تجربة تركيا في شمال العراق بفرض نفوذها الأمني والاقتصادي في سوريا، مشيرًا إلى أن أنقرة بدأت تحاول أخيرًا تخفيف لهجتها ضد الولايات المتحدة من أجل كسب دعمها لإعمار سوريا.

وأكد التقرير أن أردوغان يسعى أيضًا، من خلال تقاربه مع روسيا، أن تدعم خططه لفرض نفوذ تركيا الأمني والاقتصادي في سوريا على المدى البعيد.

وختم قائلًا: ”إن تركيا الآن تواجه تناقضات عديدة في سياساتها تجاه واشنطن وموسكو، وهو ما يشكل تحديًا غير مسبوق للدبلوماسية التركية، خاصة أنها بالغت كثيرًا في تعاملها مع سوريا أكثر من مرة“.