نتنياهو معلقًا على استقالة ظريف: إلى حيث ألقت

عبَّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، عن سعادته باستقالة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وقال نتنياهو على تويتر ”رحل ظريف. إلى حيث ألقت. ما دُمتُ أنا هنا فلن تمتلك إيران أسلحة نووية“.

لعب ظريف دور الريادة في الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها.

وقد تعرض لهجوم من المحافظين المناهضين للغرب في إيران، بعد أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو/ أيار الماضي، وأعادت فرض العقوبات على اقتصاد إيران، وصناعة النفط التي تعد شريان الحياة لاقتصادها والتي كانت رُفعت بموجب الاتفاق.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة على تويتر، ظريف والرئيس الإيراني حسن روحاني بأنهما ”واجهتان لمافيا دينية فاسدة“.

وقال ”لا تغيير في سياستنا.. على النظام أن يتصرف كبلد طبيعي ويحترم شعبه“.

ولم يُعرَف بعد ما إذا كان روحاني قبل استقالة ظريف.