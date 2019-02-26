أمريكا تستفز الصين بعبور سفينتين حربيتين مضيق تايوان

عبرت سفينتان تابعتان للبحرية الأمريكية، مضيق تايوان، متجاهلتين معارضة الصين لذلك.

وينذر ذلك بتصاعد التوتر مع الصين، لكن تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، سترى الأمر -على الأرجح- مؤشرًا على الدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ظل تنامي الخلاف بين تايبه وبكين.

وتأتي هذه الخطوة بعد تصريحات ترامب، بأن الولايات المتحدة والصين ”تقتربان بشدة“ من إبرام اتفاق لإنهاء حرب تجارية ممتدة منذ أشهر تسببت في تباطؤ النمو العالمي واضطراب الأسواق.

كما جاء مرور سفينتي البحرية الأمريكية عبر مضيق تايوان، قبل أيام من قمة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وقال الأسطول الأمريكي في المحيط الهادي في بيان إن ”مرور السفينتين عبر مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بمنطقة حرة ومفتوحة بين المحيطين الهندي والهادي“.

ولم يرد أي رد فعل من الصين حتى الآن، لكنها سبق أنْ أبدت معارضتها لمثل هذه التحركات.

وقالت وزارة الدفاع في تايوان يوم الثلاثاء، إن السفينتين الأمريكيتين غادرتا المضيق بالفعل، واتجهتا نحو الشمال.

وأضافت، أن القوات المسلحة التايوانية راقبت مرور السفينتين عن كثب، ولم تلاحظ أي أمر خارج عن المألوف، لذلك لا يوجد سبب للتأهب.