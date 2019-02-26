زعيم كوريا الشمالية يصل فيتنام لعقد قمة مع ترامب

وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى فيتنام، الثلاثاء، لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيسعيان خلالها للتوصل إلى اتفاق بشأن تعهد بيونغ يانغ بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية.

ووصل كيم بالقطار إلى مدينة دونغ دانغ في فيتنام بعدما عبر الحدود من الصين.

وكان في استقباله بالمحطة مسؤولون فيتناميون، وأقيمت مراسم استقبال رسمية ورُفع علما كوريا الشمالية وفيتنام.

وشوهد كيم وهو يغادر القطار في دونغ دانغ ويستقل سيارة مرسيدس ”بنز“ لتقطع مسافة 170 كيلومترًا إلى العاصمة هانوي.

ولوح بيده من السيارة قبل أن يولي وجهه صوب فتية مصطفين بالشوارع يرفعون الأعلام الفيتنامية والكورية الشمالية.

وجرى حوالي 12 من الحرس الشخصي بجوار السيارة حينما انطلقت به.

ووصل أيضًا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى هانوي، يوم الثلاثاء، حسبما ذكر صحفي ضمن الوفد المرافق له.

ومن المقرر أن يصل ترامب إلى العاصمة الفيتنامية هانوي في وقت لاحق من الثلاثاء.

وسيعقد الزعيمان اجتماعًا مقتضبًا مساء الأربعاء ثم سيحضران مأدبة عشاء برفقة ضيفين لكل منهما ومترجمين، حسبما ذكرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

وقالت ساندرز إن ترامب وكيم سيعقدان اجتماعات أخرى يوم الخميس.

وتأتي المحادثات بعد 8 أشهر من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي.

ورغم أنه ليست هناك توقعات فعلية بأن يسفر اجتماعهما الثاني عن اتفاق نهائي ينص على تخلص كوريا الشمالية من الأسلحة النووية التي تهدد الولايات المتحدة، تحوم في الأفق آمال باحتمال أن يؤدي الاجتماع إلى إعلان بانتهاء الحرب الكورية التي استمرت من عام 1950 إلى 1953 رسميًا.

غير أن الولايات المتحدة ستنتظر تحركًا ملموسًا من جانب كيم صوب نزع السلاح النووي في المقابل.