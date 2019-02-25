في أول مقابلة بعد استقالته.. ظريف: من اليوم لست وزيرًا للخارجية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، إصراره على استقالته من منصبه، جاء ذلك في مقابلة له مع موقع ”انتخاب“ المقرب من الرئيس حسن روحاني، بعد إعلان استقالته في وقت متأخر من مساء الاثنين عبر موقع ”الانستغرام“.

وقال ظريف للموقع من أجل تأكيد استقالته عبر رسالة نصية ”بعد صور اجتماعات اليوم (الاثنين)، لم يعد جواد ظريف وزيرًا للخارجية الإيرانية في العالم“.

وكان آخر نشاط للوزير الإيراني المستقيل هو تسلم أوراق اعتماد السفير الهندي الجديد لدى طهران ”غوام درمندرا“.

وقالت وكالة أنباء ”مهر“ الإيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني ”محمد جواد ظريف“، تسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير الهند الجديد لدى طهران ”غوام درمندرا“ بعد ظهر الاثنين.

ويأتي إصرار على ظريف على الاستقالة، بينما نفى محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن يكون الأخير وافق على الاستقالة.