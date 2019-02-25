موقع إيراني: ظريف أبلغ روحاني باستقالته أثناء زيارة الأسد إلى طهران

قال موقع ”افتاب نيوز“ المقرب من معسكر الرئيس حسن روحاني، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أبلغ روحاني عزمه تقديم استقالته أثناء تواجد الرئيس السوري بشار الأسد في طهران في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا.

ونقل الموقع أن ”ظريف لم يجتمع مع الرئيس السوري بشار الأسد في طهران كما أنه لم يحضر اللقاء الذي جمع الأسد بنظيره الإيراني حسن روحاني بينما ظهر في اللقاء قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني“.

بينما رأت مواقع إخبارية إيرانية، أن استقالة ظريف من منصب وزير الخارجية مساء اليوم الاثنين، ربما يسبق الإعلان الرسمي الإيراني عن انسحاب طهران من الاتفاق النووي مع القوى العالمية المبرم عام 2015.

وذكر التلفزيون الرسمي في خبر عاجل، أن الرئيس حسن روحاني وافق على استقالة ظريف من منصب وزير الخارجية.

ونقلت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ المقرب من رئيس البرلمان علي لاريجاني عن مصادر بالخارجية قولها إن ”صبر وزير الخارجية نفد ولم يعد باستطاعته تكملة مهامه“.

وقال ظريف في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على الانستغرام ”اشكر الشعب الإيراني العزيز والشجاع والمسؤولين المحترمين على مدى الأشهر الـ 67 الماضية واعتذر منهم لعجزي عن مواصلة مهامي وكل التقصير الذي بدر مني“.

من جانبه، دعا عضو البرلمان الإيراني علي رضا رحيمي، البرلمان للاجتماع غدًا الثلاثاء لمناقشة أسباب استقالة وزير الخارجية.

وكتب رحيمي في حسابه عبر تويتر كما أوردته وكالة أنباء الطلبة ”إيسنا“، ”الاستقالة خطيرة في هذا الظرف الحساس… فقد ثبت أن معارضي ظريف كانوا فعالين، غدًا سنناقش الاستقالة قبل جلسة الاستماع العامة لمجلس النواب“.