واشنطن: تصرفات مادورو لن تمر دون عقاب

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، إن تصرفات الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ”لن تمر دون عقاب“، مؤكدًا دعم بلاده لزعيم المعارضة خوان غوايدو.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، مساء الإثنين.

وقال بولتون: ”إن تصرفات مادورو لن تمر دون عقاب، الولايات المتحدة اتخذت إجراء ضد محافظي الحدود الفنزويلية، الذين ساهموا بمنع دخول المساعدات الإنسانية الدولية اللازمة، وانخرطوا في فساد مستشر“.

وأضاف: ”الولايات المتحدة تقف مع الرئيس الشرعي للشعب الفنزويلي خوان غوايدو، الذي أظهر قيادة حازمة لإنهاء المعاناة في فنزويلا، ووضع حدًا لفساد ووحشية نظام مادورو“.

كما أعرب بولتون عن شكره للرئيس الكولومبي (إيفان) دوكي على ”استمرار قيادته في معالجة الأزمة الإقليمية“.

واجتمع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس والمعارضة الفنزويلية وحكومات دول من أمريكا اللاتينية، في بوغوتا، عاصمة كولومبيا، الإثنين، للتعبير عن دعمهم لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، وبحث تبعات منع كاراكاس دخول مساعدات إنسانية خارجية لفنزويلا.