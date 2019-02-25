الاتحاد الأوروبي يدعو لتفادي ”التدخل العسكري“ في فنزويلا‎

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، إلى تفادي التدخل العسكري في فنزويلا، وإيجاد حل سلمي للأزمة في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مايا كوتشيانيتش: ”يجب حل الأزمة في فنزويلا عبر طرق سلمية وديمقراطية، ولا يمكن الوصول إلى حل عبر التصعيد“.

وأضافت في تصريح صحفي: ”ينبغي تجنب التدخل العسكري“ في فنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، منذ 23 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ إثر إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه ”رئيسًا مؤقتًا“ للبلاد.

وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الاعتراف بزعيم المعارضة ”رئيسًا انتقاليًا“، وتبعته كل من كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

وعلى خلفية ذلك، أعلن مادورو قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، واتهمها بالتدبير لمحاولة انقلاب ضده.

في المقابل، أيدت كل من روسيا والمكسيك وبوليفيا وتركيا شرعية مادورو، الذي أدى، في 10 يناير/كانون الثاني الماضي، اليمين الدستورية رئيسًا لفترة جديدة من 6 سنوات.