بعد اتهامات من داخل حزبها.. تيريزا ماي: الهجرة أمر جيد لبريطانيا

نفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اتهامات البعض في حزبها المحافظ الحاكم بأن لديها ”مشكلة بشأن الهجرة“.

وقالت ماي، الاثنين إنه ”على الرغم من أنها أمر جيد بالنسبة لبريطانيا فإن الناس يريدون فقط قدرًا أكبر من السيطرة“.

وكانت النائبة المحافظة آنا سوبري، التي استقالت من حزب ماي بسبب ما وصفته بـ“أسلوب الحكومة الكارثي في معالجة الخروج من الاتحاد الأوروبي”، اتهمت ماي الأسبوع الماضي بأن لديها ”مشكلة بشأن الهجرة، جعلت يديها مغلولتين في مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وسألت سوبري، ماي، عما إذا كانت لديها مشكلة بشأن الهجرة، فقالت الأخيرة: ”لا، وكما قلت مرارًا إن الهجرة أمر طيب بالنسبة لهذا البلد“.

وعملت ماي وزيرة للداخلية 6 سنوات، وجعلت الهجرة إحدى النقاط التي تركز عليها المحادثات التي تجريها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، قائلة إن تصويت بريطانيا في 2016 للخروج من الاتحاد ”كان علامة على أن الناس أصبحوا لا يريدون حرية التنقل، وهي إحدى الركائز الأساسية للاتحاد الأوروبي“.