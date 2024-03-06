للثروة حساباتها.. هل يحظى ترامب بدعم ماسك ماليا في حملته الانتخابية؟

يحمل اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، ثالث أغنى رجل في العالم، مؤشرا على منحى جديد في العلاقة التي قد تصل إلى حصول ترامب على دعم مالي من الأخير لحملته الانتخابية.

ويسعى ترامب المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية للحصول على دعم مساهمين إضافيين لحملته الانتخابية، بعد أن عصفت بثروته الشخصية ضربات مؤثرة بسبب الأحكام الصادرة ضده في قضية احتيال مدنية في نيويورك، إضافة إلى محاكمة تشهير منفصلة.

والتقى ترامب مع ماسك الذي تقدر ثروته بحوالي 200 مليون دولار ومتبرعين جمهوريين أثرياء، يوم الأحد، في فلوريدا خلال عطلة نهاية الأسبوع، فيما يأمل بعقد لقاء فردي قريبًا مع ماسك، وفقا لـ "نيويورك تايمز".

ملف الهجرة

ولم يعلن ماسك دعم ترامب ماليا في السباق الانتخابي المقبل، لكن معارضته لسياسات الرئيس الحالي جو بايدن واضحة، بالرغم من انتخابه في انتخابات 2020، وهو ما يدعم احتمالات توافق أكبر بين الرجلين.

وهاجم الملياردير الأمريكي المهاجرين، عبر تغريدة في منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، متماهيا بذلك مع موقف ترامب بهذا الخصوص، حيث اتهم إدارة بايدن باستيراد الناخبين وتهديد الأمن القومي من المهاجرين غير الشرعيين، قائلا إنهم قد يتسببون بما هو أسوأ من أحداث 11 سبتمبر.

كما اتهم ماسك بايدن، الأحد، بالكذب بخصوص أزمة الهجرة، قائلا إن تصريحاته بأنه يريد حل مشكلة الهجرة غير الشرعية "كذب محض".

ويعد ملف الهجرة أحد أهم أولويات الناخب الأمريكي، ونقطة خلافية بين ترامب وبايدن، الأمر الذي يمنح موقف ماسك من هذا الملف دلالات هامة.

وفي عام 2021، لم تقم إدارة بايدن بدعوة ماسك إلى قمة حول السيارات الكهربائية، الأمر الذي كان مؤثرا في مواقف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" لاحقا.

فترة مضطربة

ومرت علاقة ترامب بماسك الرئيس التنفيذي لشركة "إكس" ومالكها في فترة من الاضطراب، إذ تبادلا الهجوم خلال السنوات السابقة.

وسبق أن وصف ترامب ماسك خلال تجمع للجمهوريين في ولاية ألاسكا عام 2022 بأنه "فنان في الهراء"، بعد محاولة الأخير شراء موقع "تويتر".

وقال ترامب، إن ماسك كذب بشأن ادعائه بأنه لم يصوت لمرشح جمهوري، حيث سبق أن أخبره بأنه صوت له شخصيا، ليرد ماسك بأن على ترامب الرحيل واعتزال الحياة السياسية.

وماسك مستقل سياسيا، ولا ينتمي لأي من الحزبين، وقد صوت في انتخابات 2020 لجو بايدن، وفي عام 2022 طلب من متابعيه على "إكس" (تويتر سابقا) التصويت للجمهوريين في الانتخابات النصفية، على اعتبار أن الرئيس ديمقراطي.

وبحسب تقارير إخبارية، قدم ماسك تبرعات سابقة للحزبين الجمهوري والديمقراطي، فيما استفادت شركتاه "تسلا" و"سبيس إكس" من العقود والإعلانات الحكومية الفيدرالية.

ويمنح حضور ماسك الواسع على "إكس" (يتجاوز عدد متابعيه 150 مليونا) مواقفه تأثيرا كبيرا لدى الرأي العام الأمريكي حتى لو لم يقم بالتبرع لحملة ترامب ماليا.