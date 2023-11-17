البيت الأبيض يدين إيلون ماسك بسبب "ترويج بغيض لمعاداة السامية"

أدان البيت الأبيض، اليوم الجمعة، ما وصفه بـ "الترويج البغيض لمعاداة السامية" من قبل إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" (تويتر سابقا).

وتعقيبا على منشور لماسك تبنى فيه ما اعتُبر "نظرية مؤامرة معادية للسامية"، اعتبر المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس أنه "من غير المقبول" تكرار "كذبة بشعة" بهذا الشكل.

وكان ماسك تعرض لانتقادات شديدة من قبل رابطة مكافحة التشهير ووزارة الخارجية الإسرائيلية بسبب تصريحات سابقة، وكذلك على رده على مستخدم كتب منشورا على منصة "X" ينتقد فيه فيديو حملة مؤسسة مكافحة معاداة السامية.