إيران.. إقصاء "الإصلاحيين" يُخرج روحاني عن صمته

بينما تستعد إيران لإجراء الانتخابات البرلمانية، في الأول من الشهر المقبل، أنهى مجلس صيانة الدستور (هيئة حكم) دراسة أهلية المرشحين، وأعلن فتح باب الاعتراض على قراره المتعلق بإبعاد مرشحين من خوض سباق الانتخابات.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات محسن إسلامي، تأييد صلاحية 11 ألف مرشح من أصل 24 ألفًا و829 مرشحًا، لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها خلال أقل من شهرين.

وكشفت تقارير صحفية وتصريحات لسياسيين إصلاحيين، أن أغلب مرشحي التيار الإصلاحي وحلفائهم من المعتدلين جرى إقصاؤهم بذرائع مختلفة، بينما أعلن مجلس صيانة الدستور أنه تسلّم اعتراض 9497 مرشحًا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مدة مراجعة الاعتراضات وإعلان الموقف النهائي منها تمتد إلى شهر.

روحاني يخرج عن صمته

حسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق وأحد قيادات التيار الأصولي المعتدل، خرج عن صمته ليقول إن "عملية إقصاء المرشحين الكبيرة تؤثر سلبًا على البلاد والنظام".

ونقل موقع روحاني عنه خلال اجتماعه مع عدد من السياسيين "إن جعل المنافسة في الانتخابات محدودة بفصيل سياسي معين (في إشارة إلى التيار الأصولي المتشدد) لن يزيد من المشاركة في الانتخابات".