البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا بأن عملية رفح ستكون محدودة
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن عمليتها في رفح ستكون محدودة، وتهدف إلى منع تهريب الأسلحة والأموال إلى قطاع غزة.
وأكد أن أمريكا ستراقب عن كثب تحركات إسرائيل في رفح، مبينًا أن "واشنطن تعمل جاهدة على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون معوقات".
وأضاف كيربي أن المحادثات بشأن اتفاق الرهائن، ووقف إطلاق النار، استُؤنفت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وأوضح "أن تقييم دقيق يشير لمواقف الجانبين إلى أنهما قادران على سد الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وأكد كيربي أن أمريكا تريد معاودة فتح معبريْ رفح، وكرم أبو سالم، في أقرب وقت ممكن، معربًا عن أمل بلاده في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريبًا جدًا".