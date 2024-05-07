البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا بأن عملية رفح ستكون محدودة

وأضاف كيربي أن المحادثات بشأن اتفاق الرهائن، ووقف إطلاق النار، استُؤنفت في القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".

وأوضح "أن تقييم دقيق يشير لمواقف الجانبين إلى أنهما قادران على سد الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية"، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".

وأكد كيربي أن أمريكا تريد معاودة فتح معبريْ رفح، وكرم أبو سالم، في أقرب وقت ممكن، معربًا عن أمل بلاده في الإعلان عن اتفاق بشأن غزة "قريبًا جدًا".