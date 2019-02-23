أكدت مصادر أمنية السبت، لجوء 60 عنصرا أمنيًا فنزويليًا إلى كولومبيا بعد انشقاقهم.

والسبت، وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، رسالة إلى الجيش الفنزويلي، قال فيها إن ”الوقت حان للسماح للمساعدات الإنسانية بدخول البلاد“.

وكتب بولتون عبر ”تويتر“، ”نطالب الجيش الفنزويلي بالسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الشعب الفنزويلي عبر الحدود“.

ولفت أن ”واشنطن تمد الشعب الفنزويلي باحتياجاته الضرورية“.

وفي وقت سابق، السبت، كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر توتير: ”أدعو الله بأن يبارك الشعب الفنزويلي“.

دعوة ترامب، جاءت أثناء محاولات المعارضة الفنزويلية إدخال مساعدات إنسانية إلى البلاد عبر الحدود الكولومبية والبرازيلية.

والجمعة، اتخذت السلطات الفنزويلية قرارا بإغلاق حدودها مع كولومبيا بشكل مؤقت.

كما أمر الرئيس الفنزويلي، في وقت سابق، بإغلاق الحدود مع البرازيل، محذرا من القيام بأي محاولات لإدخال مساعدات، حيث يعتبر ذلك تدخلا في الشؤون الداخلية لبلاده، وانتهاكا لسيادتها.