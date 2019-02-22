أوامر باعتقال دفعة جديدة من أفراد الجيش التركي

قال مكتب المدعي العام التركي، إنه أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش، اليوم الجمعة، بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.
وأضاف البيان، أن من بين الدفعة الجديدة ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت، وأن نحو نصفهم في الجيش، بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.
وذكر مكتب المدعي العام أن الشرطة نفذت عدة عمليات اعتقال الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي، في إطار التحقيق بشأن مكالمات من هواتف عامة بين أفراد يشتبه في صلاتهم بغولن، ولم يتضح كم عدد الذين اعتقلوا حتى الآن.
وقتل نحو 250 في محاولة الانقلاب التي نفى غولن من منفاه بالولايات المتحدة، صلته بها، فيما يصرّ حليفه السابق الرئيس رجب طيب أردوغان منذ أيلول 2016، الاستمرار في عملية التطهير داخل الجيش والقطاعات الحكومية في تركيا.
وسُجن أكثر من 77 ألف شخص في انتظار المحاكمة منذ محاولة الانقلاب، كما عزل أو أوقف عن العمل 150 ألفا من موظفي الخدمة المدنية وأفراد الجيش.