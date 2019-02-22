أوامر باعتقال دفعة جديدة من أفراد الجيش التركي

قال مكتب المدعي العام التركي، إنه أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش، اليوم الجمعة، بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، المتهم بتدبير محاولة انقلاب في عام 2016.

وأضاف البيان، أن من بين الدفعة الجديدة ثلاثة برتبة كولونيل وثمانية برتبة ميجر وعشرة برتبة لفتنانت، وأن نحو نصفهم في الجيش، بينما ينتمي الباقون إلى فروع أخرى في القوات المسلحة بينها البحرية والقوات الجوية.