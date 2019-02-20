مع تصاعد التوتر.. مقتل باكستاني بأيدي رفقائه بسجن هندي

قُتل سجين باكستاني مدان بالتجسس، الأربعاء، على يد رفقاء له بأحد السجون الهندية، وسط تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية هجوم راح ضحيته جنود هنود.

وأفادت وسائل إعلام باكستانية وهندية، بأن السجين الباكستاني حنيف محمد شاكر الله، قُتل على يد 4 مساجين هنود نزلاء معه في نفس جناحه بسجن ”جايبور“ المركزي شمالي الهند.

ونقلت عن لاكاشمان غاور، أحد مسؤولي الشرطة في ولاية راجستان التي يقع فيها السجن، قوله إن الجريمة حدثت في قسم مشاهدة التلفزيون في السجن، وإن شاكر الله قتل بعد تلقيه عدة ضربات على رأسه، ونقل جثمانه للمستشفى لتشريحه.

وأشار إلى أن شاكر ألقي القبض عليه العام 2011، وحكم عليه بالسجن المؤبد العام 2017.

ويأتي الحادث بعد أيام من مقتل 44 جنديًا هنديًا، يوم 14 فبراير/شباط الجاري، في هجوم استهدف قافلة عسكرية في ”جامو كشمير“، الجزء الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، يوم 14 فبراير/شباط الجاري.

وتدعي الهند أن باكستان دعمت منفذي الهجوم، بينما تنفي باكستان بشدة تلك الادعاءات، وأعربت عن إدانتها للهجوم.