مودي يخرج عن البروتوكول الحكومي لاستقبال ولي العهد السعودي (فيديو)

خرج رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن البروتوكول الحكومي المعتاد ليستقبل شخصيًا ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي اليوم الثلاثاء.

وجرت العادة على ألّا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يرسل مسؤولًا أو وزير دولة لذلك.

الخارجية الهندية تسلط الضوء على أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي "كسر البروتوكول" الحكومي، تقديرا للأمير #محمد_بن_سلمان، باستقباله له بنفسه في المطار، بينما جرت العادة أن ينيب مسؤولا لاستقبال الشخصيات الأجنبيةhttps://t.co/ucnYXDeEbk#إرم_نيوز #ولي_العهد_في_الهند #CrownPrinceinIndia pic.twitter.com/kfwAbKapJV — إرم نيوز (@EremNews) February 19, 2019

وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر: ”فصل جديد في العلاقات الثنائية“، مشيدًا ”بكسر البروتوكول“ من جانب مودي ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.

India is delighted to welcome HRH Mohammed Bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia. pic.twitter.com/wBK1F1UZAA — Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2019

ومن المقرر أن يعقد مودي محادثات غدًا مع ولي العهد الذي زار باكستان من قبل حيث استقبل بحفاوة أيضًا.

وأخذت الجولة بعدًا إضافيًا بعد تفجير في إقليم كشمير المتنازع عليه يوم الخميس، ألقت الهند باللوم فيه على باكستان، وتحرص الجارتان على تعميق العلاقات مع السعودية برغم زيادة التوتر بينهما بشدة.

والسعودية أكبر مورد للنفط الخام إلى الهند، لكن وزارة الخارجية الهندية قالت الأسبوع الماضي إن البلدين وسّعا الروابط لما هو أبعد من قطاع الطاقة، وإن الحكومتين اتفقتا على بناء شراكة إستراتيجية.

وقال مسؤول هندي ووسائل إعلام رسمية سعودية إن الهند تتوقع أن يعلن ولي العهد خلال الزيارة عن استثمار مبدئي في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية، وهو صندق يشبه صناديق الثروة السيادية، للمساعدة في تسريع بناء موانئ وطرق سريعة.

ومن المقرر أن يزور أيضًا الصين وماليزيا وإندونيسيا خلال أول جولة له في المنطقة، منذ الانتقادات التي أثارها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول.