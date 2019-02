مودي يخرج عن البروتوكول الحكومي لاستقبال ولي العهد السعودي (فيديو)

خرج رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي عن البروتوكول الحكومي المعتاد ليستقبل شخصيًا ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي اليوم الثلاثاء.

وجرت العادة على ألّا يستقبل رئيس الوزراء شخصية أجنبية في المطار، ولكن يرسل مسؤولًا أو وزير دولة لذلك.

وقال رافيش كومار، المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية على تويتر: ”فصل جديد في العلاقات الثنائية“، مشيدًا ”بكسر البروتوكول“ من جانب مودي ونشر صورة للزعيمين وهما يتصافحان بحرارة قرب سلم طائرة الأمير.

India is delighted to welcome HRH Mohammed Bin Salman, the Crown Prince of Saudi Arabia. pic.twitter.com/wBK1F1UZAA

— Narendra Modi (@narendramodi) February 19, 2019