السيناتور ساندرز يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية في 2020

أعلن السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، الثلاثاء، أنه سيخوض مجددًا انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020.

وقال ساندرز، السيناتور عن ولاية فيرمونت، في تصريح لإذاعة الولاية العامة، إنه يسعى للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة لعام 2020.

وقال ساندرز (77 عامًا) الذي يصف نفسه بالديمقراطي الاشتراكي، في رسالة إلى مؤيديه: ”حملتنا لن تقتصر فقط على هزيمة دونالد ترامب”.

وأضاف ”حملتنا تهدف إلى تحويل بلدنا، وتأسيس حكومة قائمة على مبادئ العدالة الاجتماعية والاقتصادية والعرقية والبيئية“.

وخسر ساندرز أمام هيلاري كلينتون في الانتخابات الأولية (التمهيدية) للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الماضية العام 2016.

وبحسب وكالة ”أسوشييتد برس“، سيكون ساندرز دون أدنى شك منافسًا قويًا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي، حيث نال أكثر من 13 مليون صوت في 2016، كما فاز بعشرات الانتخابات التمهيدية وفي تصويت المؤتمرات الحزبية.

يشار أن ساندرز أعيد انتخابه العام 2018 لفترة أخرى مدتها ست سنوات في مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت.