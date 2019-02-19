وضع والدي رئيس وزراء إيطاليا السابق ”رينتسي“ رهن الإقامة الجبرية

قال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي أمس الاثنين، إن والديه وضعا رهن الإقامة الجبرية بعد تحقيق في مزاعم بالفساد.

وفي بيان نشر على موقع ”فيسبوك“، قال زعيم يسار الوسط، إن والديه تيتسيانو رينتسي ولورا بوفولي وقعا ضحية أنشطته السياسية.

وكتب رينتسي في إشارة إلى الإقامة الجبرية: ”من قرأوا أوراق التحقيق يؤكدون أنهم لم يروا إجراءً عبثيًّا أو غير مناسب بهذا الشكل من قبل“.

وأضاف: ”لو لم أكن دخلت السياسة، لما كانت عائلتي دفنت تحت هذا الوحل“.

من جانبه، قال مصدر قضائي لـ ”رويترز“ إن الزوجين اللذين يبلغان من العمر سبعين عامًا واجها اتهامات بالإفلاس الاحتيالي، بعد انهيار شركتين تعاونيتين صغيرتين، وإصدار فواتير زائفة باسم شركة ثالثة.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الشرطة المالية زارت منزل رينتسي في منطقة ”توسكانا الوسطى“ بعد ظهر أمس الاثنين لتقديم أمر الاعتقال المنزلي.