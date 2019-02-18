يلدريم يتنحى عن رئاسة البرلمان التركي استعدادًا لخوض الانتخابات المحلية

أعلن رئيس البرلمان التركي بن علي يلدريم، تنحيه عن رئاسة البرلمان، عقب ترشيحه من قبل حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية إسطنبول في الانتخابات المحلية القادمة.

جاء ذلك في كلمة، مساء اليوم الإثنين، خلال لقائه نواب الدورة الحالية، ورؤساء سابقين للبرلمان، في قاعة المراسم بمجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان).

وأكد أنه بعد مأدبة العشاء، سيقدم عريضة مغادرة منصبه إلى البرلمان، مضيفًا أن ”البرلمان سيختار رئيسًا جديدًا، خلفًا له، صباح غد الثلاثاء“.

وفي تصريحات سابقة، قال يلدريم إنه سيغادر منصبه فور ترشيحه رسميًا لرئاسة بلدية إسطنبول.

وتولى يلدريم سابقًا منصب رئيس الوزراء في آخر حكومة برلمانية، ثم تولى رئاسة البرلمان بعد الانتقال للنظام الرئاسي، العام المنصرم.