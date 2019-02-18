الرئيس الأفغاني يستعرض مع المبعوث الأمريكي مفاوضات السلام مع طالبان

عقد الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الإثنين، لقاءً مع المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، في القصر الرئاسي بالعاصمة كابل.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، تفاصيل الجولة الخامسة من مفاوضات السلام في أفغانستان، المقرر إجراؤها الإثنين المقبل، والتقدم الذي جرى إحرازه في هذا الإطار.

وخلال اللقاء، قال خليل زاد، إن ”الولايات المتحدة تنظر بجدية بالغة أكثر من أي وقت مضى، لضرورة تحقيق السلام في أفغانستان، وإنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 40 عامًا“.

من جهته، طالب الرئيس الأفغاني، خلال اللقاء، ”حركة طالبان بتوضيح وضع علاقاتها مع المنظمات الإرهابية“. مشددًا على ”أهمية العمل الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام في بلاده“.

وتصر حركة طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، شرطًا أساسيًا للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

فيما تصر حكومة كابل على أن تكون طرفًا في المحادثات المباشرة مع الحركة، وتقول إن تحقيق السلام لا يتم إلا بحوار أفغاني – أفغاني.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، عقدت واشنطن وممثلون عن ”طالبان“، جولة مباحثات للسلام في الدوحة، استمرت 6 أيام، وينتظر عقد جولة أخرى بين الجانبين، الإثنين المقبل.