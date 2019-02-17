نتنياهو يحدد أهداف زيارته لروسيا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن زيارته المقرَّرة الخميس المقبل، إلى موسكو، تأتي لمنع الاحتكاك والمواجهة بين الجيش الإسرائيلي والجيش الروسي.

وكتب ىنتنياهو في تغريدة له على موقع تويتر: ”إن الزيارة تأتي لتعزيز آلية التنسيق المشترك، لمنع الاحتكاك والمواجهة بين قوات الدفاع الإسرائيلية والجيش الروسي“، مشيرًا إلى أن المحادثات في غاية الأهمية.

وأضاف نتنياهو: ”هذه المحادثات مع روسيا هي جزء من جهودنا المستمرة لضمان حرية إسرائيل في العمل ضد إيران، التي تعلن عن نيتها استخدام سوريا كواجهة لحربها لتدمير إسرائيل“.

وذكرت قناة ”كان“ العبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سيقوم بزيارة برفقة وفد استخباراتي، إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم الخميس المقبل.

وأضافت القناة العبرية، أن ضابطين كبيرين من الجيش الإسرائيلي، سيرافقان نتنياهو في زيارته، وهما رئيس هيئة الاستخبارات تامير هيمان، وقائد سلاح الجو عميكام نوركين، مشيرة إلى أن قائمة الوفد المرافق لنتنياهو قد تضم شخصياتٍ وضباطًا آخرين.

وحسب القناة، سيتم في الزيارة أول ”لقاء عمل“، بين نتنياهو والرئيس الروسي فلاديمير بوتن، منذ حادثة إسقاط الطائرة الروسية في سوريا.