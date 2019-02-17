ظريف: خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن إسرائيل تسعى للحرب، وحذر من أن تصرفاتها هي والولايات المتحدة تزيد من فرص اندلاع حرب في المنطقة.

وأضاف، في مؤتمر ميونيخ للأمن، ”بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب… إسرائيل“.

واتهم ظريف إسرائيل بانتهاك القانون الدولي بعد حملات القصف التي شنتها على سوريا، كما انتقد القوى الأوروبية لعدم انتقادها إسرائيل والولايات المتحدة جراء تصرفاتهما في المنطقة.

وتابع: ”خطر (الحرب) هائل وسيكون أفدح إذا واصلتم التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.. التصرفات الإسرائيلية والتصرفات الأمريكية تتجاهل القانون الدولي“.

وأشار ظريف إلى أن إيران ملتزمة في الوقت الحالي بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى النووية، متهمًا فرنسا وبريطانيا وألمانيا بعدم بذل جهد كافٍ لضمان حصول طهران على المزايا الاقتصادية لهذا الاتفاق.