ترامب يعتزم تعيين الدبلوماسي ”ديفيد ساترفيلد“ سفيرًا لدى تركيا‎

قال البيت الأبيض، يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم تعيين الدبلوماسي المخضرم ديفيد ساترفيلد الذي يملك خبرة كبيرة في شؤون الشرق الأوسط سفيرًا للولايات المتحدة لدى تركيا.

وشغل ساترفيلد عدة مناصب منها: القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب رئيس البعثة الأمريكية في العراق، وسفير الولايات المتحدة إلى لبنان، ومدير شؤون الشرق الأدنى في مجلس الأمن القومي، إضافة لعمله في سوريا، وتونس، والسعودية.

وتضطلع تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والتي لها حدود مع سوريا، والعراق، وإيران، بدور رئيس في المنطقة، حيث يعد الصراع في سوريا في أعقاب إعلان ترامب سحب القوات الأمريكية، ومطلب تركيا تسليم رجل الدين فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، من بين القضايا الرئيسة التي تمس العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ورحب الرئيس التركي طيب أردوغان بقرار ترامب في ديسمبر/ كانون الأول، سحب القوات الأمريكية من سوريا، خاصة أن واشنطن تدعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تصنفها تركيا جماعة إرهابية.

وقال أردوغان في نوفمبر/ تشرين الثاني، إن تركيا لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية الجديدة على صناعات النفط والشحن في إيران، لأنها تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم.

واتخذ ترامب وأردوغان موقفين مختلفين أيضًا في رد فعلهما على مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال ترامب في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه لا يبحث تسليم رجل الدين فتح الله غولن الذي تُلقي تركيا باللوم عليه في انقلاب فاشل العام 2016.