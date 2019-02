إلقاء القبض على مسلح بعد حادثة إطلاق نار في ولاية إيلينوي

قال مسؤولون على ”تويتر“ إن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في إطلاق نار، الجمعة، في مصنع بمدينة أورورا بولاية إيلينوي الأمريكية، لكن المنطقة لا تزال مغلقة، بينما قال شاهد إنه رأى أناسًا ينزفون.

وكانت إدارة الشرطة في المدينة قالت في وقت سابق على ”تويتر“ إنها تتعامل مع‭ ‬حادثة تتعلق بمسلح نشط في أحد شوارع المدينة. وقالت سلطات المدينة في وقت لاحق إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به.

وأظهر تسجيل فيديو على وسائل إعلام محلية عددًا من سيارات الشرطة وهي تحيط بمجمع تجاري كبير في أورورا.

Mass Shooting: Police have responded to an active shooter situation in a business area in Aurora, ILLINOIS.

Confirmed the shooter has been apprehended.

Two hospitals are Receiving patients including 4 police officers & Multiple civillians.#ActiveShooter pic.twitter.com/K42OojKRWs

— ~Marietta (@iMariettaDavis) February 15, 2019