العراق.. مصرع 9 عراقيين بحادث سير في صلاح الدين

لقي 9 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 14 آخرون بجراح، مساء الجمعة، في حادث سير بمحافظة صلاح الدين، شمال العراق.

وأفاد مدير إعلام شرطة المحافظة العقيد محمد الجبوري، في بيان، أن الحادث وقع في قضاء الدور جنوب شرق تكريت، مركز المحافظة.

وذكر أن الحادث أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بينهم 5 طلاب من المعهد التقني بمحافظة ذي قار، وإصابة 14 آخرين.

وأوضح أن الحادث وقع بسبب غزارة الأمطار، وعدم التزام السائقين بتعليمات مديرية المرور على الطرق.

وأضاف أن فرق الإنقاذ باشرت نقل جثث الضحايا إلى الطب العدلي، وإسعاف الجرحى إلى مستشفى تكريت العام.

وفي واقعة منفصلة، قال الضابط أحمد خلف، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على جندي أثناء قيادته مركبة عسكرية في منطقة الطارمية، شمال العاصمة بغداد.

وأوضح ”خلف“ أن المسلحين فروا إلى جهة مجهولة بعد تنفيذهم الهجوم.

وكانت بغداد قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دحر ”داعش“، واستعادة الأراضي التي كان يسيطر عليها وبلغت آنذاك ثلث مساحة البلاد.