ترامب يعلن رسميًا حالة الطوارئ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على قانون حالة الطوارئ الوطنية المتعلق بالحدود مع المكسيك.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، عبر تويتر، صورة لتوقيع ترامب على القانون.

وقال ترامب، في خطاب له أمام البيت الأبيض قبيل توقيع القانون: ”نحن سنوقع القانون اليوم، وسنعلن حالة الطوارئ الوطنية، وهذا أمر عظيم“.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS

— Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019