ترامب يعلن رسميًا حالة الطوارئ

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، على قانون حالة الطوارئ الوطنية المتعلق بالحدود مع المكسيك.

ونشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، عبر تويتر، صورة لتوقيع ترامب على القانون.

وقال ترامب، في خطاب له أمام البيت الأبيض قبيل توقيع القانون: ”نحن سنوقع القانون اليوم، وسنعلن حالة الطوارئ الوطنية، وهذا أمر عظيم“.

President @realDonaldTrump signs the Declaration for a National Emergency to address the national security and humanitarian crisis at the Southern Border. pic.twitter.com/0bUhudtwvS — Sarah Sanders (@PressSec) February 15, 2019

وخصص ترامب جزءًا كبيرًا من كلمته للحديث عن المخاطر التي تهدد أمن الولايات المتحدة، من خلال تدفق المخدرات والعصابات الإجرامية والمهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الجنوبية.

ودافع ترامب بقوة عن خططه لبناء الجدار على الحدود.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، رفضها لقرار ترامب فرض الطوارئ الوطنية.

وقالت بيلوسي: إن ”الإعلان غير القانوني من جانب الرئيس، حيال أزمة لا وجود لها، يوقع ضررًا كبيرًا بدستورنا، ويجعل الولايات المتحدة أقل أمنًا“.

وشهدت البلاد، نهاية 2018 ومطلع 2019، أطول إغلاق حكومي في تاريخها، استمر 35 يومًا؛ جراء عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة أو تمويل جزئي للحكومة، مع إصرار ترامب على تضمين إنشاء الجدار ورفض الديمقراطيين.