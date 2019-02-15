أردوغان: أي ترنّح بالمسألة السورية ستكون تكاليفه باهظة‎

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنّ أيّ ترنح صغير في المسألة السورية ستكون تكاليفه باهظة في المستقبل.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، أمام حشد من أنصار حزب ”العدالة والتنمية“ في العاصمة أنقرة، تطرق خلالها إلى مشاركته في القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية حول سوريا في سوتشي الروسية.

وشدد أردوغان على أنّ ”البلاد تمر بمرحلة، بحيث يرتبط كل خيار نقوم به ارتباطًا وثيقًا بمستقبلنا“.

وأضاف: ”نعلم جيدًا كيف أن أي ترنح صغير في المسألة السورية ستكون تكاليفه كبيرة في المستقبل، وبنفس الشكل نعرف جيدًا كيف سيكون الوضع مستقبلًا في حال لم نحمِ بشكل قوي حقوق ومصالح بلدنا في شرق المتوسط وقبرص وبحر إيجه“.

وشهد منتجع سوتشي جنوب غربي روسيا، الخميس، قمة ثلاثية ضمت الرئيس التركي ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، في إطار مسار أستانة لحل الأزمة السورية سلميًا.

وبحثت القمة ملفات عدة، أبرزها صياغة دستور سوري جديد، وعودة اللاجئين، والحفاظ على وقف إطلاق النار بمحافظة إدلب (شمال غرب)، إضافة إلى الانسحاب الأمريكي المرتقب من شمال شرقي سوريا، وحق تركيا بحماية حدودها الجنوبية.