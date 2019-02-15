الرئيس الصيني يؤكد مواصلة مباحثات التجارة مع أمريكا

نقلت وسائل إعلام رسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، قوله اليوم الجمعة، إن المباحثات مع الولايات المتحدة ستتواصل في واشنطن، الأسبوع المقبل، وإنه يأمل في أن يتمكن الجانبان من التوصل إلى اتفاق مفيد لكليهما، من خلال المفاوضات القادمة.

وقال شي خلال اجتماع مع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن المباحثات التي جرت في بكين، هذا الأسبوع، حققت تقدمًا، وإن الصين ترغب في حل الخلافات التجارية والاقتصادية مع الولايات المتحدة من خلال التعاون، وذلك وفقًا لتقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وذكر التقرير، أن لايتهايزر ومنوتشين، قالا خلال الاجتماع، إنهما ما زالا يأملان في العمل مع الصين؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يتماشى مع مصالح البلدين.