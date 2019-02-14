باكستان تستضيف الجولة التالية من محادثات السلام بين أمريكا وطالبان الأفغانية

أكد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، اليوم الخميس، أن الجولة التالية من محادثات السلام بين طالبان الأفغانية والولايات المتحدة ستنعقد في باكستان، في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية للحرب الأفغانية المستمرة منذ 17 عامًا.

وفي واشنطن، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن الولايات المتحدة لم تتلقَ أي دعوة رسمية لعقد المحادثات في إسلام أباد، وأنه ”لا اجتماع سيُعلن في ذلك التوقيت“، ولم يعطِ تشودري مزيدًا من التفاصيل.

ويوم أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن مفاوضي الحركة سيلتقون نظراءهم الأمريكيين في 18 من شهر فبراير/شباط في العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

ومن شأن هذه المحادثات أن تنعقد قبل أسبوع من مفاوضات كانت مقررة بين الجانبين في قطر، في 25 من شهر فبراير/شباط.

وقال مجاهد، في بيان: إن محادثات قطر ستنعقد في موعدها المقرر.

وأشادت الحركة المسلحة والولايات المتحدة بنتائج الجولة السابقة من المفاوضات التي استضافتها قطر، الشهر الماضي.