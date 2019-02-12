عبد المهدي يبلغ وزير الدفاع الأمريكي رفضه وجود قواعد عسكرية في العراق

أبلغ رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، وزير الدفاع الأمريكي وكالة باتريك شاناهان، الذي يزور بغداد، رفض العراق أي قواعد أجنبية على أراضيها.

لكن عبدالمهدي أشار إلى أن العراق حريص على العلاقات مع الولايات المتحدة، داعيًا واشنطن لمساندة جهود الاستقرار والإعمار وتطوير الاقتصاد، والمساهمة في محاربة الإرهاب وداعش.

ووصل المسؤول الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء إلى العاصمة بغداد بالتزامن مع تصاعد التصريحات بشأن الوجود الأمركي في العراق.

وذكر بيان صدر عن مكتب عبد المهدي أن الأخير “ استقبل وزير الدفاع الامريكي باتريك شاناهان، وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين، والحرب ضد الارهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة“.

ولفت إلى أهمية “ التقيّد بالاتفاقات الأساسية، وهي محاربة الإرهاب، وتدريب القوات العراقية وليست أي شيء آخر، وأن القرار مستقل ولايتأثر بأي نفوذ وإملاءات من أي طرف“ حسب تعبير البيان.

بدوره أعرب المسؤول الأمريكي عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون مع العراق، وارتياحه لما يشهده من أمن واستقرار، مشيرًا إلى ”أهمية الاستماع بشكل مباشر لرؤية الحكومة العراقية لطبيعة ومستقبل العلاقات بين البلدين“.

وتأتي الزيارة بعد اجتماع بين تحالفي سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وتحالف ”البناء“ بزعامة هادي العامري، أمس الإثنين، تمخضت عنه جملة من القرارات، أبرزها التعاون بشأن الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

ويعتزم نواب في البرلمان العراقي إصدار تشريع لإخراج القوات الأمريكية، بعد أن صرَّح الرئيس دونالد ترامب الشهر الجاري، بأن الوجود العسكري لبلاده في العراق لازم لمراقبة إيران.