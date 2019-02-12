إيران: مستعدون لحل الخلافات مع السعودية عبر التفاوض

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده مستعدة لحل خلافاتها مع المملكة العربية السعودية، وغيرها من دول المنطقة عبر طاولة المفاوضات.

وقال قاسمي خلال مقابلة مع وكالة أنباء ”فارس نيوز“، إن العلاقات بين طهران والرياض، ”شهدت صعودًا وهبوطًا، لكن في السنوات الأخيرة وصلت لمستوى غريب وغير مفهوم بهدف جعل المنطقة غير آمنة“.

وأضاف قاسمي أن ”إيران لديها تفاؤل اليوم بشأن المواقف والخطاب في السعودية حول القضايا الإقليمية، ونأمل أن يؤدي الوضع الجديد في المملكة إلى التعاون الجاد بين دول المنطقة“.

وزعم قاسمي أن بلاده: ”تريد أن يكون لدى جميع دول المنطقة استقلالية في اتخاذ قراراتها السياسية الخاصة“ بينما تتهم طهران بالتدخل على نطاق واسع في الشؤون الداخلية لدول أخرى.

وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران في مطلع يناير/ كانون الثاني 2016، عقب اقتحام محتجين إيرانيين مبنى سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد وإحراقهما على خلفية إعلان السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر بعد إدانته بالإرهاب.