موسكو تبدي استعدادها للحوار مع واشنطن حول انسحابها من سوريا‎

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن حول الانسحاب المحتمل للقوات الأمريكية من سوريا، وفق إعلام روسي.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن نائب وزير خارجية بلادها سيرغي فيرشينين، قوله إن “لموسكو اتصالات مثمرة، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، بخصوص التسوية في سوريا”.

وأضاف فيرشينين:”روسيا تتابع عن كثب كيفية قراءة إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب قرار انسحاب بلاده العسكري من سوريا، وطريقة تطبيق هذه المبادرة”.

وشدّد على أن “موسكو مستعدة لمناقشة جميع هذه القضايا في إطار اتصالاتها مع الأمريكيين”.

وبحسب الدبلوماسي الروسي، فإنّ “إعلان واشنطن عن خطة الانسحاب من سوريا، غيّر الوضع والأجواء في المنطقة إلى حدٍ كبير”.

وأعلن ترامب، في 19 ديسمبر/ كانون أول الماضي، عن قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا، بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم “داعش”. ويقول مسؤولون أمريكيون إن عملية سحب القوات ربما تستغرق عدة أشهر.