الجبير من واشنطن: القيادة السعودية “خط أحمر”

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن “القيادة السعودية خط أحمر”.

وكان الجبير يتحدث للصحفيين عن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.