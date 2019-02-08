الجبير من واشنطن: القيادة السعودية “خط أحمر”

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، إن “القيادة السعودية خط أحمر”.
وكان الجبير يتحدث للصحفيين عن قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدًا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.
ورفض الجبير التعليق على تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم “رصاصة” ضد خاشقجي، إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.
وأضاف الجبير: “نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية”.