ماي: زعماء الاتحاد الأوروبي يريدون ضمان خروج بريطانيا باتفاق

أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، اليوم الخميس، أنها رأت وسمعت رغبة من زعماء الاتحاد الأوروبي في ضمان أن تغادر بلادها التكتل باتفاق بين الطرفين.

وقالت بعد اجتماع مع جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، ودونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي: “ما أراه وأسمعه من الزعماء هو رغبة في أن نعمل معًا لضمان أن نتمكن من إنجاز مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي باتفاق”.

وأضافت: “لن يكون الأمر سهلًا، لكن المهم أنني اتفقت مع الرئيس يونكر على أن تبدأ المحادثات الآن لإيجاد سبيل لتجاوز هذا، وإيجاد سبيل لإنجاز الأمر والتعامل مع مخاوف البرلمان حتى نحظى بدعم الأغلبية في البرلمان”.

وتابعت ماي: “إنني واضحة في أنني سأنجز مهمة خروج بريطانيا، سأنجزها في الوقت المحدد، هذا ما سأفعله للشعب البريطاني، سأتفاوض بقوة في الأيام القادمة من أجل ذلك”.

من جانبه أعلن توسك، أن زيارة ماي إلى بروكسل اليوم لم تسفر عن انفراجة، لكن المحادثات بين الجانبين ستستمر.

وقال على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: “لا تلوح في الأفق انفراجة حتى الآن، المحادثات ستستمر”.