مسؤول إيراني: نشر “المذهب الشيعي” يضر بسياستنا الخارجية

قال نائب رئيس البرلمان الإيراني علي مطهري، اليوم الأربعاء، إن سياسة نشر “المذهب الشيعي” التي تتبعها بلاده في المنطقة، “أثرت على سياستها الخارجية”.

وصرح مطهري، لوكالة أنباء “الطلبة” الإيرانية، بمناسبة الذكرى الـ40 لاندلاع “الثورة الإسلامية”، أن “النهج السياسي الإيراني يتضمن مشاكل كبيرة سواء داخليًا أو خارجيًا”.

وأوضح مطهري، أن سياسة توسيع النفوذ في المنطقة عبر التشيع، ليست بـ”النهج السليم”. وأردف قائلًا: “يجب علينا إعادة النظر في سياستنا الخارجية، وتقوية علاقاتنا مع باقي الدول العربية والإسلامية”.

يُذكر أن بعض الدول العربية، وعلى رأسها السعودية والإمارات، تتهم إيران بامتلاك مشروع توسعي في المنطقة، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.