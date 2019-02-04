تركيا تتوصل لتفاهم مع روسيا بشأن خارطة طريق منبج

أعلن إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية بأن بلاده “توصلت إلى تفاهم” مع روسيا بشأن تطبيق خارطة الطريق حول منطقة منبج السورية وفق الاتفاق المبرم بين أنقرة وواشنطن.

وقال قالن في مؤتمر صحفي عقده بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، إن الإسراع بتنفيذ خارطة طريق منبج مهم جدًا للعلاقات الثنائية مع واشنطن وأمن المنطقة ومسار الحل في سوريا.

وبيّن بأنه كان من المفترض أن تنفّذ خارطة طريق منبج منذ وقت طويل، لافتًا إلى أن “تكتيكات المماطلة لن تفيد أحدًا”.

في سياق آخر، أشار قالن إلى أن الادعاءات بشأن توصل تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول المنطقة الآمنة في سوريا لا تعكس الحقيقة وأن المفاوضات في هذا الشأن ما زالت مستمرة، مبينًا بأن بلاده “تتطلع إلى أن تكون بيدها السيطرة على المنطقة الآمنة المزمعة في سوريا”.

وشدد على أن “تركيا لن تسمح ببروز مخاطر إرهابية مجددًا تهدد انطلاقًا من شرق الفرات”، مؤكدًا كذلك بأن أنقرة لن تغض الطرف عن أي محاولة لفرض أمر واقع من أي كان في شرق المتوسط.

وحول فعاليات التنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، نوّه المتحدث باسم الرئاسة التركية بأن المواقف الرامية لحصر تركيا في خليج أنطاليا لا يمكن قبولها.

يشار إلى واشنطن وأنقرة توصلتا في حزيران/يونيو الماضي ، لاتفاق “خارطة طريق” حول منبج التابعة لمحافظة حلب، تضمن إخراج المسلحين الأكراد من المنطقة وتوفير الأمن والاستقرار فيها.