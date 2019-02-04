ماذا يفعل ترامب في “الوقت الضائع” من جدول الأعمال اليومي؟

كشف نشر جدول الأعمال اليومي “الخاص” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عن وجود ساعات طويلة بدون أي نشاط معلن، إلا أن فريق عمله يؤكد أن ترامب يعمل بالفعل “بشكل شاق”.

وبحسب وثائق نشرت على موقع “أكسيوس”، فإن الساعات الخمس الأولى من النهار لترامب توضع عادة تحت خانة “عمل تنفيذي”، وهي عبارة فضفاضة قد تجد لها تفسيرات عدة، إلا أن الشيء الأكيد أن الرئيس الأمريكي الـ45 متابع نهم للقنوات التلفزيونية، بدليل تغريداته التي تأتي في أحيان كثيرة ردًا على برامج تبثها هذه القنوات، خصوصًا شبكة “فوكس نيوز” المفضلة لديه والأقرب إلى توجهاته.

وقال البيت الأبيض: إن اعتبار هذه الفترة “للعمل التنفيذي” وقتًا حرًا ينطوي على كثير من التجني.

وأوضحت المستشارة القريبة من ترامب في البيت الأبيض، مادلين وسترهوت، أن ” تسريب جدول الأعمال اليومي هو سوء استغلال معيب للثقة”.

وأضافت في تغريدة على تويتر: “ما لم يتطرقوا إليه هو مئات الاتصالات واللقاءات التي يجريها أو يشارك فيها يوميًا”، مضيفة “أن هذا الرئيس يعمل بشكل شاق لخدمة الأمريكيين أكثر من أي رئيس آخر خلال التاريخ الحديث”.

واليوم الإثنين، كان جدول أعمال ترامب الرسمي على غرار بقية أيام الأسبوع الماضي عبارة عن سطرين بسيطين: 11.45 الرئيس يستمع لتقرير أجهزة الاستخبارات، و 12.45 الرئيس يتناول طعام الغداء مع نائب الرئيس.