نواب إيرانيون يطالبون روحاني بإنقاذ 8 علماء من الإعدام

طالب عدد من النواب في البرلمان الإيراني الرئيس حسن روحاني بـ”إنقاذ” 8 علماء بيئة، معتقلين لدى طهران بتهمة “التجسس والإفساد في الأرض”.

ووفقًا لوكالة أنباء العمال الإيرانية، فإن النواب طالبوا روحاني بـ”ضرورة التركيز على أوضاع العلماء الثمانية وإنقاذهم من عقوبة الإعدام المحتملة، ومراعاة اللوائح القانونية ومنح المعتقلين الحق في أن يكون لهم محامي دفاع خاص بهم”.

جاء ذلك خلال اجتماع النواب مع روحاني داخل البرلمان، أثناء تقديم الرئيس مرشحه لوزارة الصحة سعيد نملكي.

وقال النواب لروحاني: إن “أفراد عائلات السجناء يطالبون بعقد اجتماع مع الرئيس منذ فترة طويلة، ويجب تحديد موعد لعقد هذا الاجتماع”.

واعتقلت قوات الحرس الثوري، العام الماضي، العلماء الثمانية بتهم التجسس وجمع معلومات عن مراكز عسكرية وإرسالها لجهات خارجية.

واتهم القضاء الإيراني في البداية المحتجزين بـ”التجسس للأجانب”، لكنه أضاف، مؤخرًا، تهمة “الفساد على الأرض” إلى لوائح الاتهام لبعضهم.

وفي وقت سابق، قال رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية عيسى كلانتري: إنه “يجب إطلاق سراح المعتقلين في مجال البيئة”، مضيفًا أنه “لا يوجد دليل على قيامهم بالتجسس”.

وقال النائب في التيار الإصلاحي محمود صادقي، أمس الأحد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: إن المجلس الأعلى للأمن القومي قرر أن علماء البيئة المعتقلين ليسوا جواسيس.