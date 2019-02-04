الفلسطيني بوكيلي يتصدر النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة في السلفادور

قالت لجنة الانتخابات في السلفادور إن ناييب بوكيلي رئيس بلدية العاصمة السابق حصل على 52.2 من الأصوات بعد فرز 24.7 في المئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد.

ويطمح بوكيلي (37 عاما) في الفوز بالرئاسة وإنهاء عقود من سيطرة نظام الحزبين على مقاليد السياسة في البلاد. واستفاد بوكيلي من شعور الاستياء من المؤسسات الذي يعم الانتخابات في المنطقة إذ ينشد الناخبون بديلا للأحزاب التقليدية.

ويعتبر بوكيلي أصغر مرشح للرئاسة، حيث يبلغ من العمر 37 عاماً، وهو من أصول فلسطينية وواحد من نحو 100 ألف سلفادوري من أصل فلسطيني يعيشون في السلفادور ومعظمهم من المسيحيين، حيث هاجر أسلافهم إلى السلفادور مطلع القرن العشرين.

وطبقاً للدستور فإن الولاية الرئاسية تمتد لخمس سنوات وغير قابلة للتجديد، ما يسمح بضخ دماء جديدة في المؤسسة الرئاسية.

ويصوت الناخبون في السلفادور الواقعة في أمريكا الوسطى، على اختيار الرئيس السادس للبلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1992.